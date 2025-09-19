"De Bruyne ha dato una lezione a tanti, la normalità diventa anormalità quasi se rapportata al comportamento di altri come Lookman"

Matteo Pifferi Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 14:34)

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, è tornato a parlare del caso Lookman:

"De Bruyne ha dato una lezione a tanti, la normalità, una reazione normale alla sostituzione, diventa anormalità quasi se rapportata al comportamento di altri come Lookman. Lui è tornato in gruppo, forse sarà convocato per la prossima partita ma, a domanda specifica 'chi ci ha rimesso?' dico tutti senza ombra di dubbio ma qualcuno un po' di più. Soprattutto chi ha consigliato Lookman, i suggeritori del copione di questo modo di interpretare le cose, andarsene, sparire, andare in un resort. Evidentemente sono suggeritori sbagliati, Lookman poi può fare le scelte che vuole ma tornare in gruppo a settembre dopo i giri delle 4 chiese assumendo atteggiamenti inconcepibili è una sconfitta clamorosa"

"Non è riuscito a fare quello che aveva messo in preventivo, cioè lasciare l'Atalanta. Già nel 2024 litigò in maniera furibonda con Gasperini prima dell'esordio in campionato, la società decise di fargli una promessa di cessione nel 2025 alle condizioni dell'Atalanta. Le condizioni non si sono verificate, mi permetto di dire con massima stima e rispetto per Inter e Atalanta che, per come sono andate poi le cose ma anche col senno del prima io l'avrei ceduto a 42-43-45 mln. Adesso il rischio svalutazione è enorme, vedremo come si porrà Lookman di fronte al problema. Di sicuro chi vuole atteggiamenti irreprensibili in uno spogliatoio non può contare su Lookman, per quello che ha fatto, un presidente, un allenatore o un DS medio ci penserà 10 volte prima di prenderlo col concreto rischio che possa avere lo stesso atteggiamento"

"Chi lo ha consigliato, lo ha consigliato male, non gli hanno portato una pista alternativa all'Inter, l'Inter poi ha perso tempo stando dietro al calciatore senza poi prenderlo e in organico oggi non c'è uno con quelle caratteristiche, uno che salti l'uomo. Ci rimettono tutti ma prendete nota per il futuro: non facciamo che queste cose vengano dimenticate, sono accadute cose per me molto gravi. Ripristinare il suo rientro in gruppo il 18 settembre dopo il 4-0 col PSG è un modo di limitare i danni ma i danni sono stati, per me, inenarrabili"