Secondo quanto riportato da Sky Sport, "È tornato in gruppo Darmian, ancora un leggero fastidio per Lautaro che ha fatto alenamento personalizzato sul campo. C'è la volontà di esserci, vedremo domani. Il fastidio è lieve, può recuperare per domani e fare coppia con Thuram, anche se Bonny ed Esposito sono pronti. Decisiva la rifinitura di domani. Frattesi? Sensazione che possa toccare a lui. Chance importanti di vederlo dall’inizio".