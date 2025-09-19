Allenamento in mattina ad Appiano in vista della sfida con il Sassuolo di domenica sera a San Siro. Chivu spera di avere tutto il gruppo a disposizione, da valutare ancora le condizioni di Lautaro Martinez.
ultimora
Il capitano dell'Inter non ha ancora recuperato al 100% dal problema alla schiena. Recuperato a pieno il difensore italiano
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "È tornato in gruppo Darmian, ancora un leggero fastidio per Lautaro che ha fatto alenamento personalizzato sul campo. C'è la volontà di esserci, vedremo domani. Il fastidio è lieve, può recuperare per domani e fare coppia con Thuram, anche se Bonny ed Esposito sono pronti. Decisiva la rifinitura di domani. Frattesi? Sensazione che possa toccare a lui. Chance importanti di vederlo dall’inizio".
