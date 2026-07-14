Botta e risposta tra Marotta e Alessandro Lucci, agente di Palestra: ecco il commento di Alfredo Pedullà sulla vicenda

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio - 12:58

Beppe Marotta, nel corso della conferenza stampa di apertura della nuova stagione 2026-2027 dell'Inter, è tornato a parlare del caso Palestra, spiegando la posizione dell'Inter e manifestando il suo disappunto per il cambio di idea del calciatore e del suo agente.

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Agente che ha risposto all'ANSA, smentendo l'accordo tra Inter e Atalanta e assicurando che la proposta del Chelsea è arrivata proprio perché non c'era l'intesa tra i club. Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha commentato così la vicenda:

"Sulla vicenda Lucci-Marotta, visto che c'è stata una polemica anche importante, mi permetto di dire che l'Inter con Lucci ha fatto due operazioni non troppo fortunate, cioè Correa e Cuadrado. Anzi, Correa è stata un'operazione sciagurata e quando fai delle operazioni non troppo fortunate con un agente secondo me ci dovrebbe essere un minimo di feeling in più. Queste cose nel calcio devono essere riconosciute senza fare polemiche ma nel calcio non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine e soprattutto c'è memoria corta ma questo è un altro discorso"