"Mi è sembrato un po' indelicato Marotta, è un nervo scoperto ma mi è sembrato fin troppo aggressivo su Palestra", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio - 12:09

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato le parole di Giuseppe Marotta in conferenza stampa nei confronti di Palestra e del suo agente:

"Ieri Marotta in conferenza stampa si è scagliato contro Palestra e il procuratore di Palestra dicendo in sostanza che l'Inter era pronta a firmare e Palestra si è tirato indietro e il procuratore non ha guidato il suo assistito e che c'era un patto. Poi è arrivata la risposta del procuratore di Palestra. Il mio commento? Lo sa bene anche l'Inter come funziona, Calhanoglu era in trattativa con il Milan, erano lì lì, poi l'Inter si tuffa su Calhanoglu e lo strappa legittimamente al Milan, oppure Marcus Thuram, il Milan tenta di inserirsi e l'Inter fa valere qualcosa di ben solido.

Mi è sembrato un po' indelicato Marotta, non molto centrato, è un nervo scoperto ma mi è sembrato fin troppo aggressivo sfiorando addirittura l'arroganza. Marotta è un mago a trasformare la comunicazione a seconda delle situazioni ma è chiaro che con la 'sparata' contro Palestra e l'agente ha un po' distolto l'attenzione dal vero problema dell'Inter che non è quello che è successo due settimane fa ma quello che deve ancora succedere e cioè chi prende il posto di Dumfries e di Palestra dopo che Khalaili non ha superato le visite mediche.

Il fondo che guida l'Inter vuole un giocatore nato dal 2000 in poi, Molina sarebbe il migliore ma dubito che riusciranno a convincere gli americani a prenderlo"