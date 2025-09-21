Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato della situazione di Davide Frattesi in casa Inter: "Mi fa un po' sorridere questa cosa di Frattesi sotto esame altrimenti a gennaio potrebbe chiedere di andare via.
Il mercato è finito due settimane abbondanti e lui ha scelto legittimamente di restare volentieri. Secondo me a queste condizioni Frattesi avrebbe dovuto già lasciare l'Inter: dovrebbe giocare di più e avere visibilità diversa, non dovrebbe essere contento di giocare 12, 15, 17 partite da titolare.
Non ha fatto una scelta diversa, è lui padrone, ci mancherebbe: ma dare dopo 4 partite di campionato ultimatum mi sembra un controsenso e la classica follia di chi deve creare un caso che adesso non c'è".
