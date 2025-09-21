FC Inter 1908
Pedullà: “Inter, mi fa ridere questa cosa di Frattesi. Classica follia di chi deve…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato della situazione di Davide Frattesi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato della situazione di Davide Frattesi in casa Inter: "Mi fa un po' sorridere questa cosa di Frattesi sotto esame altrimenti a gennaio potrebbe chiedere di andare via.

Il mercato è finito due settimane abbondanti e lui ha scelto legittimamente di restare volentieri. Secondo me a queste condizioni Frattesi avrebbe dovuto già lasciare l'Inter: dovrebbe giocare di più e avere visibilità diversa, non dovrebbe essere contento di giocare 12, 15, 17 partite da titolare.

Non ha fatto una scelta diversa, è lui padrone, ci mancherebbe: ma dare dopo 4 partite di campionato ultimatum mi sembra un controsenso e la classica follia di chi deve creare un caso che adesso non c'è".

