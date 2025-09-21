FC Inter 1908
Ravezzani: “Juve? Vince con Inter per gol contestato, però poi Tudor piange per…”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"La Juve vince con un gol contestato dall’Inter. Poi Tudor piange per il rigore del Borussia (opinabile, non scandaloso) e del Verona (opinabile, non scandaloso). Orban poteva essere espulso, vero, ma nel pt lo stesso Gatti fa qualcosa di simile. Insomma, non vedo complotti".

Questo il commento su X di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle lamentele di Igor Tudor nel post-partita di Verona-Juve: il tecnico bianconero ha contestato ancora una volta l'operato dell'arbitro.

