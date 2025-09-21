"La Juve vince con un gol contestato dall’Inter. Poi Tudor piange per il rigore del Borussia (opinabile, non scandaloso) e del Verona (opinabile, non scandaloso). Orban poteva essere espulso, vero, ma nel pt lo stesso Gatti fa qualcosa di simile. Insomma, non vedo complotti".
Ravezzani: "Juve? Vince con Inter per gol contestato, però poi Tudor piange per…"
Ravezzani: “Juve? Vince con Inter per gol contestato, però poi Tudor piange per…”
Questo il commento su X di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle lamentele di Igor Tudor nel post-partita di Verona-Juve: il tecnico bianconero ha contestato ancora una volta l'operato dell'arbitro.
