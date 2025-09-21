Nel corso dell'ultima puntata di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha risposto così alla domanda di un ascoltatore in merito alla sua assenza da Pressing per quest'anno.
"Innanzitutto faccio tanti auguri alla trasmissione, l'ho fatta per tre anni e mi sono molto divertito. Non ci sono più perché ho un contratto con la Rai e quest'anno non si possono fare entrambe: il 27 cominciamo con Ballando e non posso mollarlo", le sue parole.
