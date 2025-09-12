Pedullà: “Tudor deve fare un miracolo. Barella? Irriconoscibile. E se fosse sul mercato…”

"C'è qualcuno che deve fare un miracolo ed è Tudor con Koopmeiners. Dobbiamo capire se è carne o pesce, calcisticamente parlando San Igor Tudor deve fare un miracolo, deve farlo tornare in condizioni normali per fargli dare un contributo che non ha dato l'anno scorso se non a sprazzi"

"Pensando a Juventus-Inter di domani alle 18, è una partita che meriterà un occhio particolare alla luce di quello che si è visto, alla luce di un Barella che non riesco a riconoscere. Sono un grandissimo estimatore di Barella ma se oggi Barella fosse sul mercato non avrebbe la valutazione che solitamente ha per meriti suoi, carisma, continuità e rendimento. E' normale che il Mondiale per Club abbia lasciato tracce"