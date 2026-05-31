"Per quanto riguarda gli ultimi 3-4 anni al Milan, stiamo vivendo una fase storica da non dimenticare, sono i 4 anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan. 4 anni dove è successo di tutto, il cooling break, un allenatore che insegue il capitano, un allenatore esonerato che va comunque in conferenza. Signori, il Milan tiene questa linea anche per la prossima estate: non confermeremo e non smentiremo nulla. Di voi tifosi che volete sapere e di noi giornalisti che dobbiamo informarvi non interessa nulla, ecco che allora escono le notizie di Slot o di altri. Cerchiamo di capire quello che si fa attraverso qualche agente che parla"

"Uso una parola forte: il Milan è stato un rettilario. È meglio accarezzare un cobra che andare in sede al Milan. Ho parlato con Max, con Moncada, si sentono quasi liberati per questi veleni. Non sto esagerando, era un tutti contro tutti, un disastro. Adesso cosa succede? Siamo in mano a Cardinale e Ibrahimovic. Ibra non vuole parlare con i procuratori, spero diano chiavi in mano a Rangnick così da scegliere il DS, l'allenatore, il capo-scouting e il settore giovanile, perlomeno, ricordando il progetto Red Bull, ci sarebbe un progetto. Altrimenti arriva un DS francese, un capo-scouting belga, un allenatore spagnolo, non vogliono italiani, così diventa complicato. Anche quando il Milan è andato in B, c'era molta più dignità di questi anni"