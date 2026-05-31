Hanno fatto e stanno facendo ancora tanto rumore le durissime parole di Kevin De Bruyne nei confronti di Antonio Conte dopo il suo addio al Napoli

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 14:46)

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Mi erano state fatte promesse sul tipo di gioco ma sono state disattese. Abbiamo giocato in modo molto difensivo, il nostro capocannoniere ha segnato 10 gol. Non mi sono mai divertito, non ho mai giocato nel mio ruolo. Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia.

Ho ancora un anno di contratto ma voglio sapere quale strategia verrà scelta”), davanti a questa mitragliata di accuse mosse a freddo e non certo in preda all’emotività di un momento, la domanda da un milione di dollari - dicevo - è: se è vero che per De Bruyne è stato un Calvario ritrovarsi nel gioco troppo difensivo di Conte, e considerando che sulla panchina del Napoli De Laurentiis ha chiamato adesso l’allenatore più difensivista del mondo, il teorico del “corto muso” Max Allegri al cui confronto Conte è una specie di Zeman, quante probabilità ci sono che De Bruyne, onde evitare di essere sfiorato da pensieri suicidi, saluti tutti e tolga il disturbo dalla Serie A italiana dopo un solo anno di infelice militanza?".