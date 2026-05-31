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fcinter1908 ultimora Player of the Month di maggio: ecco i 4 candidati proposti dall’Inter
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Player of the Month di maggio: ecco i 4 candidati proposti dall’Inter
Spazio con il consueto appuntamento con il sondaggio social: ai tifosi il compito di eleggere il miglior nerazzurro del mese
In casa Inter è arrivato il momento: spazio al consueto appuntamento con il sondaggio social, con il club nerazzurro che chiede ai propri tifosi di eleggere il miglior calciatore del mese di maggio.
Sono 4 i candidati proposti dall'Inter: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan.
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