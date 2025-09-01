Il giornalista tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha commentato, ospite del programma tv Pressing, gli ultimi colpi di mercato dei rossoneri:
Pellegatti: “Milan, Rabiot è un campione. Nkunku fortissimo, c’è una cosa che mi fa impazzire”
"Più che la sconfitta dei cugini si guarda al mercato. Attenzione, arriva Rabiot ed è un campione. Arrivato Nkunku, perché l'ha preso il Milan sembra un giocatore normale, ma è fortissimo e sarà uno dei giocatori più forti di questo campionato. Ora tocca ad Allegri. Aspettiamo Gomez, viene dal Liverpool. Noi siamo andati a prendere i cavalli purosangue nella scuderia dell'Aga Khan. Cavalli azzoppati? Una delle deformazione professionali che mi fanno impazzire è che adesso quando il Milan prende un giocatore invece di guardare le statistiche si guarda quanti infortuni ha avuto".
