"Più che la sconfitta dei cugini si guarda al mercato. Attenzione, arriva Rabiot ed è un campione. Arrivato Nkunku, perché l'ha preso il Milan sembra un giocatore normale, ma è fortissimo e sarà uno dei giocatori più forti di questo campionato. Ora tocca ad Allegri. Aspettiamo Gomez, viene dal Liverpool. Noi siamo andati a prendere i cavalli purosangue nella scuderia dell'Aga Khan. Cavalli azzoppati? Una delle deformazione professionali che mi fanno impazzire è che adesso quando il Milan prende un giocatore invece di guardare le statistiche si guarda quanti infortuni ha avuto".