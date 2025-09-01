FC Inter 1908
Marco Macca Redattore 

Quello che si sta per concludere è un mercato estivo incompiuto per l'Inter. A sostenerlo è Michele Criscitiello, che nel suo editoriale per Sportitalia scrive:

"(Mercato, ndr) Incompiuto per l’Inter che prende giocatori di enorme valore e perfetti per la linea politica societaria ma che fa sfumare due colpi da 90 come Lookman e Leoni. Se per il nigeriano, i dirigenti dell’Inter hanno sbagliato tutta la gestione affidandosi ai procuratori del calciatore, per Leoni hanno rallentato quando invece c’era da accelerare".

"Errori che l’Inter oggi paga a livello di immagine ma in futuro potrà pagare anche a livello tecnico. La squadra di Chivu resta tra le favorite per lo scudetto anche senza i colpi da 90. Questo lunedì rischia di essere di passaggio per Marotta e Ausilio".

(Fonte: Sportitalia)

