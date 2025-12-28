"Come mai l'Inter non fa risultato negli scontri diretti? Dovremmo chiederlo al suo allenatore. L'Inter sta facendo fatica con le grandi, a maggior ragione e in virtù dei risultati di Juve, Milan e Napoli oggi l'Inter non si può fermare. L'Atalanta andrà a ritmi elevati, l'Inter deve fare l'Inter che conosciamo"

"Confronto spogliatoio Inter? Mi è capitato alla Juve, era un periodo nel quale Del Piero faticava a segnare. Vincemmo 4-0, Inzaghi non fece fare gol a Del Piero. C'erano problemi interni, nonostante la vittoria Lippi ci ha riunito parlando dei nostri problemi e poi ci ha lasciati da soli. Sono volate solo parole, fu un discorso che chiarì tanti aspetti. Fu importante"