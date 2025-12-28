FC Inter 1908
Ecco le parole di Ciro Ferrara ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Atalanta-Inter, big-match della 17° giornata
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Inter, Ciro Ferrara ha parlato così:

"Come mai l'Inter non fa risultato negli scontri diretti? Dovremmo chiederlo al suo allenatore. L'Inter sta facendo fatica con le grandi, a maggior ragione e in virtù dei risultati di Juve, Milan e Napoli oggi l'Inter non si può fermare. L'Atalanta andrà a ritmi elevati, l'Inter deve fare l'Inter che conosciamo"

"Confronto spogliatoio Inter? Mi è capitato alla Juve, era un periodo nel quale Del Piero faticava a segnare. Vincemmo 4-0, Inzaghi non fece fare gol a Del Piero. C'erano problemi interni, nonostante la vittoria Lippi ci ha riunito parlando dei nostri problemi e poi ci ha lasciati da soli. Sono volate solo parole, fu un discorso che chiarì tanti aspetti. Fu importante"

"2025 Inter positivo o negativo? Da sportivo posso comprendere che è un lavoro importante ma il 2025 dell'Inter è negativo. Se non vinci nessun titolo, è negativo"

"Chi prenderei per l'Inter? Non ho dubbi, Palestra. Il problema non è soltanto economico, credo interessi a molte squadre"

"La rosa dell'Inter è impressionante e Frattesi sta un po' pagando la valorizzazione di Zielinski e di Sucic"

