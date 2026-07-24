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Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Giorgio Perinetti ha parlato delle difficoltà del calcio italiano e del nuovo Napoli di Allegri. "La rosa del Napoli é la migliore della Serie A insieme a quella dell’Inter. Poi è chiaro che c’è da sperare che non accadano gli incidenti dello scorso anno, ma che questa rosa sia competitiva é certo. Allegri ha grande acume, i giocatori importanti li conosce ed è ovvio che è incuriosito dai più giovani per capire anche chi può essere inutile e chi invece può partire. Fare una cernita quindi é il suo primo lavoro”.

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“Tutte le rivoluzioni culturali e tutti i cambiamenti vengono da una mentalità che si crea dal basso. Va rivisto il modo di concepire i giovani e questo esempio c’è l’ha dato anche la Spagna al Mondiale. Guardiola ha una grande visione, potrebbe fare da traino ad un cambiamento di mentalità di sistema ma non so cosa gli venga proposto, che compiti avrebbe. Ci affascina il nome, ma sappiamo ben poco. Dobbiamo aspettare per capire”.

(ilmionapoli.it)