Dalic ha parlato anche di un altro ex Inter, si tratta di Marko Livaja, ex attaccante nerazzurro, che gioca nello Spalato e ha deciso già nel 2023 di lasciare la Nazionale. Il ct aveva provato a convincerlo di tornare in Nazionale anche perché in questa stagione ha segnato 16 gol in 30 presenze totali e ha fornito 9 assist: «Se ci ho parlato? Non mi piace commentare certe cose. Grazie alle sue prestazioni Marko si è guadagnato la convocazione in Nazionale e ha ottenuto il posto che volevamo dargli. Ma rispettiamo la decisione che ha preso. Da parte mia ho fatto tutto il possibile», ha raccontato l'allenatore.