Le parole di Luca Marelli a Dazn in merito al petardo lanciato da un tifoso dell'Inter nell'area di porta di Audero

Matteo Pifferi Redattore 2 febbraio - 00:09

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha parlato così dell'episodio che ha coinvolto Audero in Cremonese-Inter: "Non ci avventuriamo nella previsione di ciò che deciderà il Giudice Sportivo, dipende dal referto dell'arbitro e dei commissari del campo. Lo 0-3 a tavolino lo escludiamo, l'ultimo match in cui è stato ribaltato il risultato di campo per una sconfitta a tavolino è stata Atalanta-Napoli del 1989-1990, dopo la regola è stata cambiata.

Lo 0-3 a tavolino è previsto solo per casi particolarissimi. Cosa rischia l'Inter? Dapprima una multa, che va da 10mila a 50 mila euro, in questo caso è facile prevedere che la multa sarà vicina al massimo se non il massimo. E poi ci saranno delle sanzioni, a carico della società Inter per responsabilità oggettiva. Non ci sono precedenti in questa stagione per l'Inter ma si va dal settore vuoto per 1-2 partite fino alle porte chiuse o alla squalifica dello stadio. Non è prevista la possibilità di vietare le trasferte, non è un potere del Giudice Sportivo ma del prefetto per motivi di ordine pubblico"

"Nel caso in cui Audero fosse stato sostituito, sarebbe stata un'aggravante ma che non avrebbe portato al 3-0 a tavolino. Si sarebbe potuto concretizzare solo nel caso di partita sospesa per altri petardi in campo che avrebbero potuto mettere in discussione la sicurezza dei giocatori e dei tesserati presenti allo stadio"