FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marelli: “0-3 a tavolino non esiste più dal 1990, neanche con Audero fuori. L’Inter subirà…”

ultimora

Marelli: “0-3 a tavolino non esiste più dal 1990, neanche con Audero fuori. L’Inter subirà…”

Marelli: “0-3 a tavolino non esiste più dal 1990, neanche con Audero fuori. L’Inter subirà…” - immagine 1
Le parole di Luca Marelli a Dazn in merito al petardo lanciato da un tifoso dell'Inter nell'area di porta di Audero
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha parlato così dell'episodio che ha coinvolto Audero in Cremonese-Inter: "Non ci avventuriamo nella previsione di ciò che deciderà il Giudice Sportivo, dipende dal referto dell'arbitro e dei commissari del campo. Lo 0-3 a tavolino lo escludiamo, l'ultimo match in cui è stato ribaltato il risultato di campo per una sconfitta a tavolino è stata Atalanta-Napoli del 1989-1990, dopo la regola è stata cambiata.

Marelli: “0-3 a tavolino non esiste più dal 1990, neanche con Audero fuori. L’Inter subirà…”- immagine 2
Getty Images

Lo 0-3 a tavolino è previsto solo per casi particolarissimi. Cosa rischia l'Inter? Dapprima una multa, che va da 10mila a 50 mila euro, in questo caso è facile prevedere che la multa sarà vicina al massimo se non il massimo. E poi ci saranno delle sanzioni, a carico della società Inter per responsabilità oggettiva. Non ci sono precedenti in questa stagione per l'Inter ma si va dal settore vuoto per 1-2 partite fino alle porte chiuse o alla squalifica dello stadio. Non è prevista la possibilità di vietare le trasferte, non è un potere del Giudice Sportivo ma del prefetto per motivi di ordine pubblico"

Marelli: “0-3 a tavolino non esiste più dal 1990, neanche con Audero fuori. L’Inter subirà…”- immagine 3

"Nel caso in cui Audero fosse stato sostituito, sarebbe stata un'aggravante ma che non avrebbe portato al 3-0 a tavolino. Si sarebbe potuto concretizzare solo nel caso di partita sospesa per altri petardi in campo che avrebbero potuto mettere in discussione la sicurezza dei giocatori e dei tesserati presenti allo stadio"

Leggi anche
Stramaccioni: “Ecco il mio podio degli allenatori della Serie A. Su Chivu dico...
Bergomi: “Zielinski super: ecco come giocherà l’Inter quando tornerà Calhanoglu”

© RIPRODUZIONE RISERVATA