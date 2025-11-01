fcinter1908 ultimora Caressa: “Arbitri? Ignoranza di fondo di conoscenze giuridiche. Non mi fai capire niente se…”

Il giornalista ha parlato, insieme a Zazzaroni, degli ultimi episodi che hanno messo subbuglio in Serie A
Eva A. Provenzano
«Vedo ignoranza di fondo da parte degli arbitri di conoscenze giuridiche, non sanno niente di come una norma deve essere applicata, non sanno niente di fonti di giustizia e l'atteggiamento poi cambia di domenica in domenica. Non è possibile che quello che è gol per il Milan la domenica prima, alla Roma viene tolto la domenica dopo. le regole non possono cambiare in corsa. Poi sento i commenti degli arbitri e una parte dice giusto, una parte non giusta».Fabio Caressa così, su Radio Dee Jay ha parlato degli ultimi errori arbitrali, nella gara del Milan contro il Pisa e nell'ultima gara della Roma.

«Stavo discutendo in redazione dopo le due partite, mi dicono, e ma sai la distanza è diversa. Ma la distanza non può essere un concetto giuridico, non puoi fare ad occhio, altrimenti ognuno fa quello che pare. Sul fallo di mano di Dodo dice è rigore. Ma la regola dice che il movimento deve essere congruo e non congruo. Se mi dici che quello è rigore perché è eclantante, non ci capisco più niente. Rocchi ci sta provando in tutti i modi ma è un problema che sono spaventati, terrorizzati e cercano di aggrapparsi alla regola, invece dovrebbero pensare che l'applicazione segue la legge ma anche la logica del gioco. Lo sappiamo tutti che Orsato è in pectore il nuovo designatore degli arbitri. Ma questo va fuori dal contesto dell'arbitraggio», ha aggiunto il telecronista.

«Su Milan-Pisa se non annulli quei gol non vedi. Poi succede che Rocchi dice mai più autorizzare un gol del genere dopo il caso di Roma che è stato abbastanza simile, non accetto che durante il campionato ci siano diverse interpretazioni. Quando cambia una presidenza di un'istituzione come l'AIA e resta il designatore, che è il più bravo per me, si crea un'instabilità. E la confusione c'è», ha replicato Zazzaroni.

 

