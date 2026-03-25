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Piantanida: “Inter non sta bene fisicamente e mentalmente. Chivu deve imparare a…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Per il giornalista i nerazzurri sono in calo sia dal punto di vista fisico che mentale.

Piantanida: “Inter non sta bene fisicamente e mentalmente. Chivu deve imparare a…”- immagine 3
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"E' un insieme di mille cose. La squadra non sta bene fisicamente e mentalmente, sta sentendo la pressione e Chivu deve imparare a gestirla. E manca molto Lautaro. Ma è un insieme di tutto questo. Ora deve aggiustare qualcosa per ripartire".

(TMW Radio)

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