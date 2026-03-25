Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. Per il giornalista i nerazzurri sono in calo sia dal punto di vista fisico che mentale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Piantanida: “Inter non sta bene fisicamente e mentalmente. Chivu deve imparare a…”
ultimora
Piantanida: “Inter non sta bene fisicamente e mentalmente. Chivu deve imparare a…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter
"E' un insieme di mille cose. La squadra non sta bene fisicamente e mentalmente, sta sentendo la pressione e Chivu deve imparare a gestirla. E manca molto Lautaro. Ma è un insieme di tutto questo. Ora deve aggiustare qualcosa per ripartire".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA