Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida ha analizzato il momento complicato che sta attraversando l'Inter . Per il giornalista i nerazzurri sono in calo sia dal punto di vista fisico che mentale.

"E' un insieme di mille cose. La squadra non sta bene fisicamente e mentalmente, sta sentendo la pressione e Chivu deve imparare a gestirla. E manca molto Lautaro. Ma è un insieme di tutto questo. Ora deve aggiustare qualcosa per ripartire".