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Italia, l’appello di Caressa: “Non visualizzate la tragedia. Pensate all’amore e…ai bambini”

Italia, l’appello di Caressa: “Non visualizzate la tragedia. Pensate all’amore e…ai bambini” - immagine 1
Il giornalista parla alla squadra di Gattuso alla vigilia dalla semifinale dei play-off che mettono in palio la qualificazione ai Mondiali
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Fabio Caressa, sui suoi canali, fa un appello all'Italia di Gattuso alla vigilia della semifinale dei play-off contro l'Irlanda del Nord, la prima delle due sfide che separano la Nazionale dalla qualificazione ai Mondiali.

Italia, l’appello di Caressa: “Non visualizzate la tragedia. Pensate all’amore e…ai bambini”- immagine 2
Getty Images

«Voglio fare un appello alla Nazionale. Non dovete visualizzare la tragedia - dice il giornalista - che sarebbe non andare ai Mondiali. Non dovete neanche visualizzare, secondo me, le paure che avrete nel corso dei novanta minuti. L'immagine che dovete proiettare nelle ore che precedono queste due partite, speriamo, sono immagini diverse».

«Dovete pensarvi sul campetto dove giocavate, quali erano i vostri idoli, il giocatore da cui copiavate le mosse e dovete adesso mettere insieme questa immagine con quella dei bambini di adesso. Dovete pensare a che importanza avrebbe per un bambino di 9 anni o di 6-7 anni che comincia a giocare a pallone e in genere a quell'età la prima cosa che vedi è il campionato del mondo. Ed è lì che ti innamori. Dovete pensare all'amore, all'amore per la maglia, all'amore per questo sport, all'amore che vi ha portato a giocare e all'amore che potete restituire a chi vi guarda», il commento del giornalista.

 

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