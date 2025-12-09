FC Inter 1908
Le parole di Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Liverpool: "L'Inter ambisce ad arrivare tra le prime 8"
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Inter-Liverpool:

"Inter e Atalanta sono le due squadre italiane messe meglio in classifica, entrambe hanno la fondata ambizione di arrivare tra le prime 8. L'Inter è quarta, l'Atalanta decima ma con gli stessi punti delle squadre nella top 8. Affrontano però la campione d'Inghilterra, il Liverpool, e quella del mondo, il Chelsea. Il Liverpool è in crisi, ha perso 2 partite in Champions, in campionato inseguono a grande distanza l'Arsenal.

Sono scossi dalla prevedibile ma clamorosa polemica con Salah, ha fatto un'uscita contro Slot che prelude, probabilmente, ad una partenza già a gennaio. Il mercato da 500 mln secondo me ha creato una frattura tra vecchi e nuovi acquisti. Anche Van Dijk sta avendo una stagione mediocre e anche la tragedia di Diogo Jota ha inciso, alcuni giocatori non si sono ancora ripresi"

