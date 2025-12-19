FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Piccari: “Supercoppa? Questa formula non senso. Poi non voglio più toccare il fatto che…”

ultimora

Piccari: “Supercoppa? Questa formula non senso. Poi non voglio più toccare il fatto che…”

Piccari: “Supercoppa? Questa formula non senso. Poi non voglio più toccare il fatto che…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della Supercoppa criticandone la formula
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Piccari: “Supercoppa? Questa formula non senso. Poi non voglio più toccare il fatto che…”- immagine 2
Lega Calcio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della Supercoppa. Il giornalista critica la formula a quattro squadre: "Bella domanda, entrambe le squadre hanno delle problematiche. In attacco Allegri ha gli uomini contati, tanto che potrebbe giocare Loftus Cheek in avanti".

Piccari: “Supercoppa? Questa formula non senso. Poi non voglio più toccare il fatto che…”- immagine 3
Getty Images

"Al momento il Napoli ha dei problemi minori paradossalmente con il rientro di Lobotka. Vedremo come reagiranno, dato che vengono da un fine settimana di campionato non brillantissimo. Poi non voglio più toccare il fatto che si giochi in Arabia, mi sono già espresso tante volte. Questa formula per me non ha senso; bisognerebbe fare una gara unica ad inizio stagione tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia".

(TMW Radio)

Leggi anche
Inter, Impallomeni: “Scambio Thuram-Frattesi? Non lo fare per un motivo”
Jacobelli: “Supercoppa? Disorganizzazione calendario fa paura. E non stupiamoci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA