Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della Supercoppa . Il giornalista critica la formula a quattro squadre: "Bella domanda, entrambe le squadre hanno delle problematiche. In attacco Allegri ha gli uomini contati, tanto che potrebbe giocare Loftus Cheek in avanti".

"Al momento il Napoli ha dei problemi minori paradossalmente con il rientro di Lobotka. Vedremo come reagiranno, dato che vengono da un fine settimana di campionato non brillantissimo. Poi non voglio più toccare il fatto che si giochi in Arabia, mi sono già espresso tante volte. Questa formula per me non ha senso; bisognerebbe fare una gara unica ad inizio stagione tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia".