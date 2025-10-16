Il nuovo stadio di San Siro è in cima ai pensieri dell’Inter. Nell’attesa i nerazzurri hanno deciso di ristrutturare i centri di allenamento

Il nuovo stadio di San Siro è in cima ai pensieri dell’Inter, come del Milan. Nell’attesa i nerazzurri hanno deciso di ristrutturare e potenziare i centri di allenamento di Appiano Gentile e di Interello.