Il nuovo stadio di San Siro è in cima ai pensieri dell’Inter, come del Milan. Nell’attesa i nerazzurri hanno deciso di ristrutturare e potenziare i centri di allenamento di Appiano Gentile e di Interello.
ultimora
Pinetina e Interello, i 40 mln li mette l’Inter. E Oaktree? “Farà la sua parte in…”
Nel rispetto delle obbligazioni derivanti dal bond da 350 milioni, rifinanziato lo scorso giugno, l’Inter ha sottoscritto con primari istituti bancari tre contratti di finanziamento per 40 milioni, da rimborsare tra 36 e 48 mesi.
L’investimento complessivo, approvato dalla proprietà, ammonta a circa 100 milioni: farà la sua parte anche il fondo Oaktree, che presto passerà interamente sotto il controllo della canadese Brookfield, già azionista di maggioranza. Ad Appiano sorgeranno due nuovi campi, destinati alla squadra Under 23.
Si sta valutando un’espansione fino a 130mila metri quadrati, attraverso l’acquisizione di terreni privati. Quanto a Interello, si lavora per l’acquisto delle aree private e per la definizione di una concessione di 90 anni con il Parco Nord: l’obiettivo è concentrare lì tutte le attività del settore giovanile e della divisione femminile"
(Fonte: Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA