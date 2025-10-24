Sono ore di riflessione e attesa in casa Napoli alla vigilia della sfida con l'Inter. Antonio Conte spera di poter recuperare in extremis Rasmus Hojlund, anche lui fermo ai box tra gli altri. La sua assenza si è avvertita non poco contro Torino e PSV, ma questo non porterà a forzare troppo la mano: rientrerà tra i convocati soltanto se ci saranno le giuste garanzie. Allora è anche il caso di pensare a delle alternative.
Sky – Napoli-Inter, Hojlund a rischio? Conte pensa alla sorpresa in attacco
Sky – Napoli-Inter, Hojlund a rischio? Conte pensa alla sorpresa in attacco
Le ultime dal ritiro azzurro alla vigilia della gara di campionato con i nerazzurri di Cristian Chivu con l'ipotesi per il reparto avanzato
Le ipotesi le ha raccontate Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Castel Volturno. Questo l'aggiornamento dal ritiro azzurro: "Sono diverse le alternative sondate da Conte: quella più naturale porta il nome di Lucca, la novità invece potrebbe essere un falso nove, con uno tra Neres e Lang. Senza dimenticare il giovane Ambrosino".
