Sono ore di riflessione e attesa in casa Napoli alla vigilia della sfida con l'Inter. Antonio Conte spera di poter recuperare in extremis Rasmus Hojlund, anche lui fermo ai box tra gli altri. La sua assenza si è avvertita non poco contro Torino e PSV, ma questo non porterà a forzare troppo la mano: rientrerà tra i convocati soltanto se ci saranno le giuste garanzie. Allora è anche il caso di pensare a delle alternative.