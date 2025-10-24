L’attaccante francese è ancora alle prese con il problema al bicipite femorale

Marcus Thuram non sarà sul volo per Napoli di questo pomeriggio. L’attaccante dell’Inter sta proseguendo il lavoro individuale per ristabilirsi dall’infortunio subito contro lo Slavia Praga in Champions League, non ancora smaltito. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha tracciato una previsione sul suo ritorno a disposizione di Chivu.