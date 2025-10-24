FC Inter 1908
Sky – Inter, Thuram salta anche la Fiorentina? Ecco quando potrebbe tornare

L’attaccante francese è ancora alle prese con il problema al bicipite femorale
Daniele Vitiello
Marcus Thuram non sarà sul volo per Napoli di questo pomeriggio. L’attaccante dell’Inter sta proseguendo il lavoro individuale per ristabilirsi dall’infortunio subito contro lo Slavia Praga in Champions League, non ancora smaltito. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha tracciato una previsione sul suo ritorno a disposizione di Chivu.

Queste le parole dell’inviato ad Appiano Gentile: “Salterà molto probabilmente anche quella di mercoledì con la Fiorentina. Proverà a tornare per il lunch match di domenica prossima a Verona"

