fcinter1908 ultimora Pio Esposito, il debutto che sfata un mito. Un dato da sottolineare. E i tifosi sono pazzi di lui

ultimora

Pio Esposito, il debutto che sfata un mito. Un dato da sottolineare. E i tifosi sono pazzi di lui

Pio Esposito, il debutto che sfata un mito. Un dato da sottolineare. E i tifosi sono pazzi di lui - immagine 1
Nella sua prima da titolare in Champions, Pio ha messo in mostra le sue qualità migliori
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Un debutto europeo degno di un predestinato quello di Pio Esposito. Senza mai tirare in porta, il giovane attaccante ha dimostrato che si può essere tra i migliori in campo anche senza incidere nel tabellino marcatori. Nella sua prima da titolare in Champions, Pio ha messo in mostra le sue qualità migliori: tecnica, protezione della palla, altruismo e tanto altro.

"Pio Esposito ha sfatato un mito duro a morire: una punta non può essere tra i migliori in campo senza aver mai calciato in porta. Il suo gran debutto è tutto nei dettagli. Dozzine di sponde, manciate di duelli vinti, un paio di passaggi decisivi, un recupero importante. Il manifesto di uno che lì davanti è utile soprattutto per stravolgere detti: a volte il miglior attacco è la difesa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Pio Esposito, il debutto che sfata un mito. Un dato da sottolineare. E i tifosi sono pazzi di lui- immagine 2
Getty Images

"Non ha segnato, ma ha messo in porta Marcus e Dumfries. Ha chiuso la gara senza mai tirare in porta, ma ha avviato diverse azioni e ha conquistato molti falli a centrocampo. In più, ha corso più di tutti: 11.679 chilometri. Calhanoglu ha chiuso con 11.283. Dimarco gli ha dato 7,5, Thuram l’ha elogiato a più riprese, mentre Chivu - l’allenatore che anni fa gli affidò la fascia nelle giovanili - ha detto “che uno come lui si merita di stare in questa squadra”. E i tifosi sono pazzi di lui".

Pio Esposito, il debutto che sfata un mito. Un dato da sottolineare. E i tifosi sono pazzi di lui- immagine 3
Getty Images

"Pio è stato il terzo esordiente più giovane se consideriamo i titolari, dopo Balotelli e Santon. Ha giocato una partita a testa alta duellando con i centrali dell’Ajax. Itakura e Baas l’hanno tenuto a fatica, lui ha dimostrato di poter essere utile anche senza gol. Fin qui ha punto il River Plate al Mondial per Club, ad Amsterdam ha servito due assist per Thuram e Dumfries. Ora deve seguire i consigli di Sebastiano: manca solo il gol".

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Sky – Lookman, Atalanta in difficoltà e qualcuno storce il naso. Nei prossimi giorni…
Pistocchi: “Inter merita ma non entusiasma, questa l’impressione. Buon esordio di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA