Atteso un confronto nuovo tra la società e il calciatore chiamato a tornare in campo nelle prossime gare: cosa succederà?
Eva A. Provenzano
L'Atalanta ha perso 4-0 in Champions con il Paris Saint Germain ed è un periodo molto particolare, caratterizzato anche da diversi infortuni come ha spiegato a Skysport Massimiliano Nebuloni. "Non sono recuperabili Ederson e Scamacca e ieri si sono fatti male Scalvini e De Kaetelare, anche loro mancheranno a Torino. Non è un generale fortunato Juric in questo momento. Ma non è stato messo nelle condizioni al 100% di lavorare complice la grana scoppiata con Lookman", ha sottolineato il giornalista.

A proposito di un possibile reintegro del giocatore, che voleva andare all'Inter ma l'Atalanta non ha ceduto, l'inviato ha spiegato: "Vista la situzazione e la penuria di attaccanti qualcuno spingerà per il reitegro dell'attaccante che è stipendiato dal club e qualche compagno storce un po' il naso nel vederlo allenarsi a parte. Forse in questi giorni scenderà in campo la diplomazia per cercare di accelerare i tempi del reintegro perché almeno fino a gennaio è un calciatore del club bergamasco". Da tempo il giocatore continua ad allenarsi da solo e non vuole riavvicinarsi alla squadra che però avrebbe fortemente bisogno di lui.

(Fonte: SS24)

