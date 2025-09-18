L'Atalanta ha perso 4-0 in Champions con il Paris Saint Germain ed è un periodo molto particolare, caratterizzato anche da diversi infortuni come ha spiegato a Skysport Massimiliano Nebuloni. "Non sono recuperabili Ederson e Scamacca e ieri si sono fatti male Scalvini e De Kaetelare, anche loro mancheranno a Torino. Non è un generale fortunato Juric in questo momento. Ma non è stato messo nelle condizioni al 100% di lavorare complice la grana scoppiata con Lookman", ha sottolineato il giornalista.
Sky – Lookman, Atalanta in difficoltà e qualcuno storce il naso. Nei prossimi giorni…
Atteso un confronto nuovo tra la società e il calciatore chiamato a tornare in campo nelle prossime gare: cosa succederà?
A proposito di un possibile reintegro del giocatore, che voleva andare all'Inter ma l'Atalanta non ha ceduto, l'inviato ha spiegato: "Vista la situzazione e la penuria di attaccanti qualcuno spingerà per il reitegro dell'attaccante che è stipendiato dal club e qualche compagno storce un po' il naso nel vederlo allenarsi a parte. Forse in questi giorni scenderà in campo la diplomazia per cercare di accelerare i tempi del reintegro perché almeno fino a gennaio è un calciatore del club bergamasco". Da tempo il giocatore continua ad allenarsi da solo e non vuole riavvicinarsi alla squadra che però avrebbe fortemente bisogno di lui.
(Fonte: SS24)
