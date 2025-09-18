L'Atalanta ha perso 4-0 in Champions con il Paris Saint Germain ed è un periodo molto particolare, caratterizzato anche da diversi infortuni come ha spiegato a Skysport Massimiliano Nebuloni. "Non sono recuperabili Ederson e Scamacca e ieri si sono fatti male Scalvini e De Kaetelare, anche loro mancheranno a Torino. Non è un generale fortunato Juric in questo momento. Ma non è stato messo nelle condizioni al 100% di lavorare complice la grana scoppiata con Lookman", ha sottolineato il giornalista.