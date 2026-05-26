Chivu ha superato un esame non semplice, anche perché era iniziato con alcuni passaggi a vuoto: ma è rimasto calmo, l’ambiente l’ha protetto, e appena ha preso velocità non ce n’è stato più per nessuno. Note di merito per Lautaro e Dimarco, Esposito la più interessante delle nuove proposte, Zielinski la riscoperta.