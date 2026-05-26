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Condò: “Inter da 9: e c’è anche un retroscena che esalta Marotta e Ausilio”
Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha stilato il pagellone della Serie A 2025-26. 9 all'Inter dopo il Doblete stagionale: "I due trofei nazionali più importanti, scudetto e Coppa Italia, valgono all’Inter un bel 9 che tiene assieme i risultati con la qualità del gioco.
Chivu ha superato un esame non semplice, anche perché era iniziato con alcuni passaggi a vuoto: ma è rimasto calmo, l’ambiente l’ha protetto, e appena ha preso velocità non ce n’è stato più per nessuno. Note di merito per Lautaro e Dimarco, Esposito la più interessante delle nuove proposte, Zielinski la riscoperta.
L’eliminazione dal Bodo in Champions è il peccato da cui mondarsi la prossima stagione, quando non si verrà dall’angosciosa serie di secondi posti del 2025. A scegliere Chivu sono stati Marotta e Ausilio dopo un abboccamento con Fabregas, ed è un retroscena che esalta la dirigenza interista visto che il Como è l’altro 9 stagionale".
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