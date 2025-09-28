Il giornalista analizza la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari

Gianni Pampinella Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 19:16)

L'Inter ha battuto il Cagliari centrando la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Una prova positiva quella dei nerazzurri e soprattutto fondamentale per non perdere contatto con le zone alte della classifica. Il giorno dopo la vittoria, Maurizio Pistocchi analizza così la gara. "L’Inter batte il Cagliari 2:0 e risale in classifica: lo fa con un gol di Lautaro nel 1T e uno di Pio Esposito nel 2T. In mezzo una partita molto inzaghiana-controllo della palla e del gioco-molte occasioni sprecate ( soprattutto da Thuram) e pochissimi rischi, a parte il palo colpito di testa da Folorunsho ( liberissimo in area di rigore)".

"Il gioco dei nerazzurri li porta spesso a controllare e gestire la palla, ma quando arrivano negli ultimi 20 mt faticano a creare occasioni limpide, perché trovano sempre squadre chiuse che difendono la porta con 10 giocatori. Nei nerazzurri, segnano poco le mezzali di parte: l’anno scorso i cannonieri furono Calhanohlu e Frattesi con 5 gol, e Barella con 3, quest’anno tra i cc ha segnato solo Calhanoglu (2), non a caso il più abile nel tiro da fuori, che anche contro il Cagliari ha colpito un palo a portiere battuto".

"In generale, nel giuoco dell’Inter non è cambiato proprio niente: costruisce bene dal basso, muove bene la palla da dx a sx, le giocate dei quinti spesso decidono le partite, e Lautaro dentro l’area è una sentenza. La fase difensiva deve essere più accurata, alcune indecisioni-palla lunga su Belotti a tu per tu con Martinez, Folorunsho lasciato solo su palla inatttiva- necessitano di un lavoro più accurato".