FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pistocchi: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Chivu? Ero perplesso, ma ho capito dai dirigenti…”

ultimora

Pistocchi: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Chivu? Ero perplesso, ma ho capito dai dirigenti…”

Pistocchi: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Chivu? Ero perplesso, ma ho capito dai dirigenti…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato dell'attesissimo big match di San Siro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato dell'attesissimo big match di San Siro tra Inter-Napoli. "Sono le due squadre più forti del campionato con due stili di gioco completamente diversi. L’Inter gestisce la palla e il possesso con pochi dribbling, come il Napoli di Spalletti e Sarri. Il Napoli di Conte invece cerca molto di più la verticalità andando veloce sulle due punte".

Pistocchi: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Chivu? Ero perplesso, ma ho capito dai dirigenti…”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter sembra stia meglio dal punto di vista mentale e fisico, ha assorbito i brutti problemi del finale dell’anno scorso e il 5-0 col PSG e ha trovato probabilmente in Chivu l’uomo giusto. A me sembrava una scelta in controtendenza ed ero molto perplesso, ma dalle parole dei dirigenti ho capito che volevano continuare sulla strada intrapresa con Inzaghi".

Pistocchi: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Chivu? Ero perplesso, ma ho capito dai dirigenti…”- immagine 3
Getty Images

"Invece il Napoli quest’anno h cambiato parecchio, ha avuto partite molto felice con Neres. Nel sistema che adotta Conte la fase difensiva viene fatta in maniera diversa rispetto al passato. L’Inter è favorita, ma il Napoli quest’anno contro le big non ha mai fallito, ha avuto qualche problema con le piccole come il Milan. Questo dipende dalla mentalità e dallo stile di gioco dell’allenatore. Quindi sono molto curioso di vedere Inter-Napoli, perché prima della gara il pronostico è al 50%. Ma prima della partita non conta niente, quello che conta è il campo".

(Tuttonapoli.net)

Leggi anche
Padovan: “Chivu vuole il +7? Spero di no, ecco perché. Domani vincerà il Napoli”
Inter-Napoli, arbitro e VAR: tocca a Doveri, designazione e quel precedente…

© RIPRODUZIONE RISERVATA