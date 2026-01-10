Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato dell'attesissimo big match di San Siro

Gianni Pampinella Redattore 10 gennaio - 19:46

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato dell'attesissimo big match di San Siro tra Inter-Napoli. "Sono le due squadre più forti del campionato con due stili di gioco completamente diversi. L’Inter gestisce la palla e il possesso con pochi dribbling, come il Napoli di Spalletti e Sarri. Il Napoli di Conte invece cerca molto di più la verticalità andando veloce sulle due punte".

"L’Inter sembra stia meglio dal punto di vista mentale e fisico, ha assorbito i brutti problemi del finale dell’anno scorso e il 5-0 col PSG e ha trovato probabilmente in Chivu l’uomo giusto. A me sembrava una scelta in controtendenza ed ero molto perplesso, ma dalle parole dei dirigenti ho capito che volevano continuare sulla strada intrapresa con Inzaghi".

"Invece il Napoli quest’anno h cambiato parecchio, ha avuto partite molto felice con Neres. Nel sistema che adotta Conte la fase difensiva viene fatta in maniera diversa rispetto al passato. L’Inter è favorita, ma il Napoli quest’anno contro le big non ha mai fallito, ha avuto qualche problema con le piccole come il Milan. Questo dipende dalla mentalità e dallo stile di gioco dell’allenatore. Quindi sono molto curioso di vedere Inter-Napoli, perché prima della gara il pronostico è al 50%. Ma prima della partita non conta niente, quello che conta è il campo".

(Tuttonapoli.net)