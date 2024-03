Su Twitter, Maurizio Pistocchi ha voluto smentire una frase detta da Capello in merito all'Inter "verticale" di Inzaghi

"Capello ci fa sapere che l'Inter capolista gli piace molto “Finalmente una squadra che vince e gioca come piace a me, verticale, di movimento” Peccato che le statistiche smentiscano le sue convinzioni: sui 67 gol segnati dai nerazzurri, solo 9 sono arrivati in contropiede, contro i 35 realizzati con azioni manovrate, con una media di possesso-palla del 56.1%. La vera novità dei nerazzurri rispetto alla scorsa stagione sta nel coinvolgimento di tanti giocatori nella fase offensiva, con la proposizione degli esterni difensivi e dei braccetti di difesa. Insomma, Inzaghi ha migliorato la sua idea di calcio, proponendo un calcio più totale, che alterna possesso e verticalità, nel quale le relazioni tra i giocatori - Pavard-Darmian, Dimarco-Bastoni, Barella-Calhanoglu Lautaro-Thuram fanno la differenza".