Pistocchi: “Pugno di Krunic a Bastoni? Rosso e calcio di rigore. Peggio del grave errore…”

Maurizio Pistocchi ha sottolineato i meriti dell'Inter di Inzaghi dopo la prestazione messa in campo nella semifinale di andata contro il Milan. Ecco l'analisi del giornalista sportivo: "L’Inter domina l’andata di Champions con un 1^T di qualità e efficacia, segna subito Dzeko vincendo il duello con Calabria, fa 2:0 Mkhitaryan chiudendo in gol una bella azione di DiMarco e Lautaro, Calhanoglu prende il palo da fuori area, il Var annulla un rigore su Lautaro che non c’era. Milan sfortunato che ha colpito un palo con Tonali e perso subito Bennacer ma non ha mai trovato la strada della rete, subendo la maggior fisicità e qualità dell’Inter".