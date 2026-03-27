Pistocchi: “Sosta fa bene alla capolista? L’Inter vista a Firenze però…”

"Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte e ne sono convinto", ammette Pistocchi a Radio Tutto Napoli

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 13:46)

Intervenuto a Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato così della corsa scudetto: "Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte. L'ho detto quando mancavano dieci partite, quindi sono convinto che il Napoli le vinca tutte. Ha ritrovato i suoi giocatori più importanti e questo è il momento in cui le capacità del tecnico di valorizzare la rosa e la sua mentalità vincente possono fare la differenza. L'Inter è ovviamente ancora in grande vantaggio: se hai sei punti sul Milan e sette sul Napoli vuol dire che dovresti perdere clamorosamente due partite sulle otto che mancano. Può succedere.

Nello stesso tempo dico che il Milan, visto nel secondo tempo quando è passato al 4-3-3, è stato forse il miglior Milan della stagione. Però avrà grossi rimpianti, perché è vero che ha fatto punti contro le grandi, ma ha perso 17 punti contro le piccole: Parma, Pisa, Genoa, Sassuolo. Forse proprio con le medio-piccole denota qualche problematica di gioco, mentre nei big match, potendo giocare di rimessa, fa vedere le cose migliori. È una squadra che si difende bassa e poi prova due o tre soluzioni preparate.

Però il miglior Milan che ho visto è quello del secondo tempo di domenica scorsa con il 4-3-3: una squadra più logica, con tre centrocampisti. È anche la disposizione che valorizzerebbe di più Leao. I suoi numeri sono comunque buoni e importanti: pur essendo un giocatore che a volte si estranea dalla partita, ha soluzioni nel DNA che gli consentono di risolvere le partite, quindi è un giocatore importante"

Sulla sosta — "Le soste sono come le vacanze: fanno bene solamente a chi ne ha bisogno. Diciamo che l'Inter vista a Firenze avrebbe bisogno non solo di una sosta, ma proprio di un refresh totale. È una squadra che ha dimenticato il suo modo di stare in campo, una squadra molto passiva, molto attendista. Quella che ho visto a Firenze è stata veramente una pessima Inter. D'altronde, nelle ultime otto partite ne ha vinte solamente due: questo significa che la squadra è andata in crisi. È una crisi, a mio modo di vedere, di gioco più che fisica.

La squadra si vede che ha dimenticato parzialmente le cose che doveva fare, in campo è molto slegata, fa molta fatica. A Firenze è stata quasi tutta la partita passiva. Nonostante questo ha dei giocatori importanti, ha avuto anche delle occasioni grosse per fare gol, ma è un'Inter che non vedo per niente bene in queste condizioni. Quando una squadra si trova così, se ne esce solamente col lavoro, individuando le problematiche e correggendole. Mi chiedo: un allenatore con così poca esperienza in Serie A sarà in grado di capire dov'è il problema?"