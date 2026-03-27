Il giocatore non era rientrato in città perché vorrebbe recuperare atleticamente dal suo infortunio a Bruxelles, ma la società gli ha intimato di rientrare

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 13:16)

A Skysport parlano del caso di Lukakuscoppiato come un fulmine al ciel sereno tra le mura del club partenopeo. Il calciatore, che era partito alla volta del Belgio per rispondere alla convocazione della sua Nazionale, ha deciso di non rientrare anche dopo che lo staff medico non lo ha ritenuto pronto atleticamente e anzi gli ha suggerito di cambiare il suo programma per recuperare in vista del Mondiale del 2006.

Il calciatore è rientrato a gennaio dal brutto infortunio di agosto ma non ha trovato grande spazio tra le gerarchie di Conte. Tra il ds Manna e l'agente Pastorello che hanno cercato di mediare si è arrivati in realtà ad una rottura. Da quanto racconta Skysport continua il braccio di ferro con la società che gli avrebbe dato un ultimatum: se non si presenterà martedì a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli sarà messo fuori rosa.

Tensione — "La tensione sta crescendo. Lui ha chiesto di potersi allenare in Belgio, il club ha risposto no e lui non è tornato. Sarà sicuramente multato - ha raccontato dal canale satellitare Massimo Ugolini - e si è inasprita la posizione del club. Qualora non dovesse ripresentarsi martedì che è al novanta per cento è il giorno che sarà fissato per la ripresa degli allenamenti sarà preso fuori rosa. Continua il braccio di ferro con il Napoli che non ha intenzione un ulteriore periodo di lavoro in Belgio al giocatore. Se non rientrerà sarà messo fuori dalla rosa".

(Fonte: SS24)