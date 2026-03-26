Ai microfoni della Rai, Andrea Stramaccioni ha commentato così l'ingresso in campo di Pio Esposito in Italia-Irlanda del Nord.
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fcinter1908 ultimora Stramaccioni: “Come ho visto Esposito, giusta la lettura di Gattuso! Pio per Retegui…”
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Stramaccioni: “Come ho visto Esposito, giusta la lettura di Gattuso! Pio per Retegui…”
Ai microfoni della Rai, Andrea Stramaccioni ha commentato così l'ingresso in campo di Pio Esposito in Italia-Irlanda del Nord
"Pio è entrato con intelligenza, si è messo a servizio della squadra. Ha fatto un lavoro sporco ma importante, lavorando spalle porta. Cambio giusto per Retegui, una lettura giusta di Gattuso mettere Pio per lui. Il gol sbagliato da Retegui è stata la prima di una serie di occasioni che poi sono arrivate per gli Azzurri", ha detto Strama.
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