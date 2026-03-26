"Pio è entrato con intelligenza, si è messo a servizio della squadra. Ha fatto un lavoro sporco ma importante, lavorando spalle porta. Cambio giusto per Retegui, una lettura giusta di Gattuso mettere Pio per lui. Il gol sbagliato da Retegui è stata la prima di una serie di occasioni che poi sono arrivate per gli Azzurri", ha detto Strama.