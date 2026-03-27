L'attaccante dell'Inter, entrato nel secondo tempo del match contro l'Irlanda del Nord, ha fatto meglio dell'ex Atalanta

Fabio Alampi Redattore 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 21:32)

Alberto Polverosi, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: "Cinque minuti da vecchia grande Italia sono bastati per piegare la resistenza dell'Irlanda e gli altri quaranta per riemergere dalla pochezza del primo tempo, per tornare a giocare un bel calcio, per ritrovare un po' di certezze, per sentirsi ancora Italia. In quei cinque minuti la Nazionale si è scatenata, come percorsa da una scarica di adrenalina. Un gol sbagliato da Retegui, un diagonale micidiale di Kean deviato in angolo e alla fine la sventola di Tonali dell'uno a zero".

"Il gol di Tonali ha spaccato la partita e la Nazionale ha cominciato ad attaccare con più spazio a disposizione. Kean ha segnato un gol da applausi, ma prima di quella prodezza c'era stata una "giocata" anche dalla panchina, giocata inevitabile si può aggiungere: dentro Esposito al posto di Retegui, a cui la sosta del ca mpionato arabo non ha proprio giovato. La coppia del doppio centravanti Kean-Retegui, inventata tempo fa da Gattuso con una bella intuizione, stavolta ha funzionato solo a metà, quella viola".

"Con Pio è cambiato l'attacco. Prima ha messo Kean davanti al portiere col primo assist, poi ha lavorato di sponda (finalmente uno che veniva a prendere palla e a giocarla in avanti), infine è andato a un passo dal gol con un colpo di testa respinto sulla linea. Gattuso non ha bisogno di consigli, perché di sicuro si sarà accorto della differenza: in finale meglio Esposito di Retegui".