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fcinter1908 ultimora Polverosi: “Esposito meglio di Retegui, ma Gattuso non ha bisogno di consigli”

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Polverosi: “Esposito meglio di Retegui, ma Gattuso non ha bisogno di consigli”

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L'attaccante dell'Inter, entrato nel secondo tempo del match contro l'Irlanda del Nord, ha fatto meglio dell'ex Atalanta
Fabio Alampi Redattore 

Alberto Polverosi, dalle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: "Cinque minuti da vecchia grande Italia sono bastati per piegare la resistenza dell'Irlanda e gli altri quaranta per riemergere dalla pochezza del primo tempo, per tornare a giocare un bel calcio, per ritrovare un po' di certezze, per sentirsi ancora Italia. In quei cinque minuti la Nazionale si è scatenata, come percorsa da una scarica di adrenalina. Un gol sbagliato da Retegui, un diagonale micidiale di Kean deviato in angolo e alla fine la sventola di Tonali dell'uno a zero".

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"Il gol di Tonali ha spaccato la partita e la Nazionale ha cominciato ad attaccare con più spazio a disposizione. Kean ha segnato un gol da applausi, ma prima di quella prodezza c'era stata una "giocata" anche dalla panchina, giocata inevitabile si può aggiungere: dentro Esposito al posto di Retegui, a cui la sosta del ca mpionato arabo non ha proprio giovato. La coppia del doppio centravanti Kean-Retegui, inventata tempo fa da Gattuso con una bella intuizione, stavolta ha funzionato solo a metà, quella viola".

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"Con Pio è cambiato l'attacco. Prima ha messo Kean davanti al portiere col primo assist, poi ha lavorato di sponda (finalmente uno che veniva a prendere palla e a giocarla in avanti), infine è andato a un passo dal gol con un colpo di testa respinto sulla linea. Gattuso non ha bisogno di consigli, perché di sicuro si sarà accorto della differenza: in finale meglio Esposito di Retegui".

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