Inizia a scaldarsi l'atmosfera all'Olimpico, a un'ora scarsa dall'inizio della partita tra Roma e Inter, big match della settima giornata di campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pochi minuti a Roma-Inter, iniziano i cori dei tifosi nerazzurri all’Olimpico
ultimora
Pochi minuti a Roma-Inter, iniziano i cori dei tifosi nerazzurri all’Olimpico
Inizia a scaldarsi l'atmosfera all'Olimpico, a un'ora scarsa dall'inizio della partita tra Roma e Inter, big match della settima giornata
Sono già tanti i tifosi nerazzurri presenti allo stadio e si iniziano a sentire i primi cori di incitamento per i ragazzi di Cristian Chivu, chiamati a una prestazione importante contro la capolista per dare un segnale a tutta la Serie A. "Ti sosterrò ogni momento", canta la Curva, che non vuole far mancare il suo supporto in una partita difficile in un ambiente caldo come quello giallorosso.
Manca sempre meno a Roma-Inter, ma l'atmosfera è già elettrica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA