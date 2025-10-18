FC Inter 1908
Pochi minuti a Roma-Inter, iniziano i cori dei tifosi nerazzurri all’Olimpico

Inizia a scaldarsi l'atmosfera all'Olimpico, a un'ora scarsa dall'inizio della partita tra Roma e Inter, big match della settima giornata
Marco Macca
Inizia a scaldarsi l'atmosfera all'Olimpico, a un'ora scarsa dall'inizio della partita tra Roma e Inter, big match della settima giornata di campionato.

Sono già tanti i tifosi nerazzurri presenti allo stadio e si iniziano a sentire i primi cori di incitamento per i ragazzi di Cristian Chivu, chiamati a una prestazione importante contro la capolista per dare un segnale a tutta la Serie A. "Ti sosterrò ogni momento", canta la Curva, che non vuole far mancare il suo supporto in una partita difficile in un ambiente caldo come quello giallorosso.

Manca sempre meno a Roma-Inter, ma l'atmosfera è già elettrica.

