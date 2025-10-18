Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e l'impegno per l'Inter di Cristian Chivu è subito di grande livello: i nerazzurri sono ospiti della Roma di Gian Piero Gasperini attualmente prima in classifica.
Per l'occasione il tecnico romeno ha scelto Ange-Yoan Bonny come partner in attacco di Lautaro Martinez: parte dalla panchina quindi Esposito. A centrocampo con Barella e Calhanoglu c'è Mkhitaryan.
Le formazioni ufficiali:
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala.
A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Cecconi
Quarto ufficiale: Feliciani
VAR: Meraviglia
Assistente VAR: Abisso
