Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare

Il CT della Turchia Vincenzo Montella punta ancora su Hakan Calhanoglu che sarà titolare e capitano contro la Spagna.

La Turchia, infatti, ha vinto all'esordio contro la Georgia e cerca altri punti vitali per avvicinarsi alla qualificazione al Mondiale. Calhanoglu e compagni, però, sono inseriti in un gruppo di alto livello visto che una tra Spagna, Georgia e proprio Turchia resterà fuori.