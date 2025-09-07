FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare

ultimora

Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare

Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare - immagine 1
Il CT della Turchia Vincenzo Montella punta ancora su Hakan Calhanoglu che sarà titolare e capitano contro la Spagna
Matteo Pifferi Redattore 

Il CT della Turchia Vincenzo Montella punta ancora su Hakan Calhanoglu che sarà titolare e capitano contro la Spagna.

Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare- immagine 2
Getty Images

La Turchia, infatti, ha vinto all'esordio contro la Georgia e cerca altri punti vitali per avvicinarsi alla qualificazione al Mondiale. Calhanoglu e compagni, però, sono inseriti in un gruppo di alto livello visto che una tra Spagna, Georgia e proprio Turchia resterà fuori.

Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare- immagine 3
Getty

Calhanoglu sarà titolare e proverà a guidare i suoi contro la Spagna campione d'Europa in carica e reduce dal successo per 3-0 contro la Bulgaria.

Leggi anche
Bucciantini: “La Serie A ha pescato tra gli over 30 e non solo. Ci siamo entusiasmati...
Italia, allenamento verso la sfida contro Israele: assente Zaccagni, le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA