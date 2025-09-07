Qualificazioni Mondiali: le formazioni ufficiali di Turchia-Spagna: Calhanoglu titolare

Il CT della Turchia Vincenzo Montella punta ancora su Hakan Calhanoglu che sarà titolare e capitano contro la Spagna.
Il CT della Turchia Vincenzo Montella punta ancora su Hakan Calhanoglu che sarà titolare e capitano contro la Spagna
La Turchia, infatti, ha vinto all'esordio contro la Georgia e cerca altri punti vitali per avvicinarsi alla qualificazione al Mondiale. Calhanoglu e compagni, però, sono inseriti in un gruppo di alto livello visto che una tra Spagna, Georgia e proprio Turchia resterà fuori.
Calhanoglu sarà titolare e proverà a guidare i suoi contro la Spagna campione d'Europa in carica e reduce dal successo per 3-0 contro la Bulgaria.
