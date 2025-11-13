Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Polonia, il c.t. dell'Olanda ha messo in dubbio la presenza di Dumfries

"È dubbio. Dobbiamo completare la lista stasera. Parlerò presto con il medico e poi prenderemo una decisione in merito". Sono le parole di Ronald Koeman in conferenza stampa a proposito della presenza di Denzel Dumfries contro la Polonia.