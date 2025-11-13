fcinter1908 ultimora Polonia-Olanda, Koeman: “Dumfries è in dubbio. Parlerò col medico e prenderemo una decisione”

Polonia-Olanda, Koeman: “Dumfries è in dubbio. Parlerò col medico e prenderemo una decisione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Polonia, il c.t. dell'Olanda ha messo in dubbio la presenza di Dumfries
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Getty Images

"È dubbio. Dobbiamo completare la lista stasera. Parlerò presto con il medico e poi prenderemo una decisione in merito". Sono le parole di Ronald Koeman in conferenza stampa a proposito della presenza di Denzel Dumfries contro la Polonia.

Getty Images

Il c.t. dell'Olanda sa già chi sostituirà l'esterno dell'Inter in caso di forfait: "Sarà Lutsharel Geertruida. Così devo cambiare solo una posizione nella formazione". Dumfries non è in perfette condizioni fisiche, tanto che martedì non si è allenato secondo quanto riportano i media olandesi.

