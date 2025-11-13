FC Inter 1908
Italia, retroscena Barella: niente riposo, ha scelto lui di stare in gruppo. E Frattesi…

Italia, retroscena Barella: niente riposo, ha scelto lui di stare in gruppo. E Frattesi… - immagine 1
I due centrocampisti dell'Inter saranno protagonisti anche con la maglia azzurra: ecco cosa è emerso in questi giorni
Fabio Alampi Redattore 

Nicolò Barella non conosce riposo: pilastro dell'Inter e dell'Italia, in questi giorni ha regolarmente risposto alla convocazione del ct Gattuso, nonostante la consapevolezza di dover saltare la sfida contro la Moldova per squalifica. Eppure, secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, il centrocampista nerazzurro avrebbe potuto parzialmente staccare la spina:

"C'è un giocatore che ha stupito Gattuso in questa settimana, e questo giocatore è Nicolò Barella. Barella è qui in Moldova, si è allenato praticamente a vuoto, perchè squalificato. Aveva la possibilità di presentarsi direttamente domani mattina a Milanello, casa della Nazionale per l'occasione, ma lui ha detto di no, ha scelto di rimanere con i compagni fin da lunedì. Non si è preso neanche un giorno libero".

Italia, retroscena Barella: niente riposo, ha scelto lui di stare in gruppo. E Frattesi…- immagine 2
Getty Images

Focus anche su Davide Frattesi: "Chi invece domenica giocherà, anche se diffidato, è Davide Frattesi. Frattesi magari a marzo starà meglio di tutti, è un giocatore che nell'ultima parte di stagione si esalta, ma ha bisogno di minutaggio, cosa che non sta avendo all'Inter, e allora glielo dà Gattuso. Domenica giocherà con Locatelli e Barella".

