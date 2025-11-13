I due centrocampisti dell'Inter saranno protagonisti anche con la maglia azzurra: ecco cosa è emerso in questi giorni

Fabio Alampi Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 20:41)

Nicolò Barella non conosce riposo: pilastro dell'Inter e dell'Italia, in questi giorni ha regolarmente risposto alla convocazione del ct Gattuso, nonostante la consapevolezza di dover saltare la sfida contro la Moldova per squalifica. Eppure, secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, il centrocampista nerazzurro avrebbe potuto parzialmente staccare la spina:

"C'è un giocatore che ha stupito Gattuso in questa settimana, e questo giocatore è Nicolò Barella. Barella è qui in Moldova, si è allenato praticamente a vuoto, perchè squalificato. Aveva la possibilità di presentarsi direttamente domani mattina a Milanello, casa della Nazionale per l'occasione, ma lui ha detto di no, ha scelto di rimanere con i compagni fin da lunedì. Non si è preso neanche un giorno libero".

Focus anche su Davide Frattesi: "Chi invece domenica giocherà, anche se diffidato, è Davide Frattesi. Frattesi magari a marzo starà meglio di tutti, è un giocatore che nell'ultima parte di stagione si esalta, ma ha bisogno di minutaggio, cosa che non sta avendo all'Inter, e allora glielo dà Gattuso. Domenica giocherà con Locatelli e Barella".