“Senza Lobotka chi deve giocare? Ci pensa un allenatore fenomenale come Conte, che non può mai essere in discussione. Potrebbe trovare soluzioni diverse, ma se dovesse optare su Elmas o Vergara andrebbe bene, per me Antonio ha il 50% di giocare. E’ chiaro che Elmas è un giocatore già formato.

Vergara si deve far trovare pronto per qualsiasi minutaggio dovesse essere utilizzato. In questo momento è entusiasta, gli consiglio di isolarsi non da compagni e allenatore, ovviamente, ma da tutto e tutti dell’ambiente circostante, per evitare di subire pressioni e per le eccessive aspettative”