“Senza Lobotka chi deve giocare? Ci pensa un allenatore fenomenale come Conte, che non può mai essere in discussione", dice Lodi
Francesco Lodi, ex calciatore, ha parlato così di Antonio Conte in vista di Napoli-Juventus:

“Senza Lobotka chi deve giocare? Ci pensa un allenatore fenomenale come Conte, che non può mai essere in discussione. Potrebbe trovare soluzioni diverse, ma se dovesse optare su Elmas o Vergara andrebbe bene, per me Antonio ha il 50% di giocare. E’ chiaro che Elmas è un giocatore già formato.

Vergara si deve far trovare pronto per qualsiasi minutaggio dovesse essere utilizzato. In questo momento è entusiasta, gli consiglio di isolarsi non da compagni e allenatore, ovviamente, ma da tutto e tutti dell’ambiente circostante, per evitare di subire pressioni e per le eccessive aspettative”

 

