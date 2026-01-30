Il PSG, campione in carica, ha chiuso la League Phase di Champions all'undicesimo posto: il commento di Capuano

Matteo Pifferi Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 04:02)

Ieri si è conclusa la League Phase della Champions League che ha dato i primi verdetti ufficiali. Inter, Atalanta e Juventus ai playoff, Napoli addirittura eliminato da tutto ma non solo.

Tra le prime 8 ci sono ben 5 inglesi, Arsenal (1°), Liverpool (3°), Tottenham (4°), Chelsea (6°) e Manchester City (8°). Completano il quadro delle già qualificate agli ottavi Bayern (2°), Barcellona (5°) e, a sorpresa, Sporting Lisbona che ha chiuso la League Phase al settimo posto.

Ai playoff, oltre alle tre italiane già citate, ci sono tante squadre di valore, come il Real Madrid che ha chiuso al nono posto, l'Atletico, il Dortmund e anche il Leverkusen. Oltre a queste c'è anche il PSG campione in carica.

Giovanni Capuano, però, ha spiegato postando un'immagine il perché il PSG non qualificato direttamente agli ottavi non debba stupire: "La mancata qualificazione diretta agli ottavi di finale del PSG può stupire solo i distratti. Luis Enrique ha avuto una prima fase che rende più che accettabile il bilancio di 14 punti".

Il PSG, nella League Phase, ha affrontato Atalanta, Barcellona, Leverkusen, Bayern Monaco, Tottenham, Bilbao, Sporting e Newcastle, 8 partite contro avversarie di livello.