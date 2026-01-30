Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il cammino dell'Inter nel maxi-girone di Champions League: "L'Inter ha rimpianto e anche un filo di rabbia per quel rigore col Liverpool.
E' quel punto lì che ti fa ribollire. Però mi sembra che Chivu l'abbia recuperata alla grande", le sue parole.
