Borghi: “Inter, rimpianti per la Champions ma anche un filo di rabbia per…”

Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il cammino dell'Inter nel maxi-girone di Champions League
Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il cammino dell'Inter nel maxi-girone di Champions League: "L'Inter ha rimpianto e anche un filo di rabbia per quel rigore col Liverpool.

E' quel punto lì che ti fa ribollire. Però mi sembra che Chivu l'abbia recuperata alla grande", le sue parole.

