Il rendimento dell'Inter nell'ultimo periodo è sicuramente positivo. Contro squadre alla portata, ma non per questo meno importante. Dopo la sosta ci sarà però modo di verificare ulteriormente le ambizioni della squadra di Chivu. Lo sottolinea anche l'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi:
Tra due settimane l'aggiornamento sulle ambizioni della squadra nerazzurra dopo le cinque vittorie di fila
"Cinque vittorie consecutive fanno bene al morale, permettono di recuperare fiducia e consapevolezza. Ci sarà una settimana difficile al rientro: tre test indicativi in trasferta contro Roma, St. Gilloise e Napoli, per capire se i miglioramenti di questo periodo saranno confermati. Dalla sconfitta con la Juventus la squadra ha cambiato marcia, mettendo in campo la verticalità e pressione nella metà campo avversaria che sono le novità volute da Chivu".
