"Cinque vittorie consecutive fanno bene al morale, permettono di recuperare fiducia e consapevolezza. Ci sarà una settimana difficile al rientro: tre test indicativi in trasferta contro Roma, St. Gilloise e Napoli, per capire se i miglioramenti di questo periodo saranno confermati. Dalla sconfitta con la Juventus la squadra ha cambiato marcia, mettendo in campo la verticalità e pressione nella metà campo avversaria che sono le novità volute da Chivu".