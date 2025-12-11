FC Inter 1908
Polverosi: “Inter-Liverpool? Rigore che nemmeno in Serie A si vede. Ma i nerazzurri…”

Inter
Il parere del giornalista nel commento proposito oggi sul Corriere dello Sport
Daniele Vitiello
Alberto Polverosi, nel suo commento su Inter-Liverpool per il Corriere dello Sport di oggi, ha dato un giudizio sull'episodio che ha deciso la gara e sulla prova dei nerazzurri. Questo il suo parere:

MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Lautaro Martinez of FC Internazionale in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Doveva fare di più l’Inter. E doveva fare meglio. Certo, quella leggera trattenuta di Bastoni alla maglia di Wirtz, che poi è precipitato per terra come fosse finito davanti a un plotone d’esecuzione, è un rigore che nemmeno in Serie A si vede, certamente in Champions mai. Ma l’Inter non ha fatto la partita che era giusto aspettarsi.

Sembrava scoppiare di salute dopo il 4-0 col Como, mentre il Liverpool era arrivato a San Siro avvelenato dal caso-Salah e portandosi dietro la crisi della Premier, con l’ottavo posto in classifica e le incertezze del gioco. E se il Liverpool era in difficoltà conveniva prenderlo di petto, spingerlo ancora più giù nella sua crisi. Invece l’Inter ha iniziato aspettando. Non per scelta, certo, ma per la pressione degli avversari. Aspettava i Reds, aggressivi proprio come in Serie A sanno fare solo i nerazzurri, ma soprattutto aspettava di capire come attaccare gli inglesi, dove trovare lo spazio per muovere Thuram e Lautaro Martinez e quanta energia avesse da spendere la squadra campione d’Inghilterra. E in questa attesa ha perso tempo, convinzione e ritmo.

