FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sacchi: “Inter, interpretazione perfetta! Si vede la mano di Chivu. E su Bonny dico che…”

ultimora

Sacchi: “Inter, interpretazione perfetta! Si vede la mano di Chivu. E su Bonny dico che…”

Sacchi: “Inter, interpretazione perfetta! Si vede la mano di Chivu. E su Bonny dico che…” - immagine 1
"Chivu sta facendo vedere su un grande palcoscenico come quello dell’Inter le sue qualità", ribadisce Sacchi
Matteo Pifferi Redattore 

Arrigo Sacchi, intervenuto su La Gazzetta dello Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Roma, la sesta consecutiva per i nerazzurri che ora agganciano proprio la Roma e il Napoli in vetta alla classifica:

"Rivoluzione! Perdono le prime in classifica, Napoli e Roma, e lassù in vetta, adesso, c’è una mischia pazzesca. A quota 15 punti l’Inter, che ha sbancato l’Olimpico, aggancia la vetta, e oggi la Juve, vincendo a Como (cosa tutt’altro che semplice, per la verità), può aggiungersi al terzetto, mentre il Milan, se supera la Fiorentina a San Siro, può addirittura balzare in testa. La Serie A non sarà il campionato più divertente a livello di gioco, non sarà il più qualitativo, non sarà il più innovativo, ma è di sicuro il più incerto e, di conseguenza, il più emozionante.

Sacchi: “Inter, interpretazione perfetta! Si vede la mano di Chivu. E su Bonny dico che…”- immagine 2
Getty

Il successo dell’Inter, autorevole per il modo in cui ha condotto la partita, ha dimostrato che i nerazzurri sono in netta crescita. Piano piano si sta cominciando a vedere il lavoro di Cristian Chivu che non deve aver trascorso un periodo tranquillo appena è sbarcato sulla panchina al posto di Simone Inzaghi. Chivu aveva fatto molto bene a Parma sul finire della passata stagione e ora sta facendo vedere su un grande palcoscenico come quello dell’Inter le sue qualità. E poi c’è questo Bonny che, prestazione dopo prestazione, mi sta convincendo sempre di più: attaccante moderno, che gioca con la squadra e per la squadra, che sa pressare e sa attaccare gli spazi, e che è capace anche di buttarla dentro.

Sacchi: “Inter, interpretazione perfetta! Si vede la mano di Chivu. E su Bonny dico che…”- immagine 3
Getty

La Roma avrebbe potuto pareggiare, ne ha avuto le occasioni e forse è stata un po’ sfortunata, ma pure i nerazzurri hanno creato pericoli ai giallorossi e sono andati vicino al raddoppio. Devo dire che l’Inter ha interpretato perfettamente la partita, ha saputo aspettare, colpire e ribattere sempre colpo su colpo, non dando tregua all’avversario. Per i giallorossi, che sono al primo campionato con Gasperini, questa sconfitta non deve certo essere motivo di dramma o di depressione. C’è molto da lavorare, ma questo si sa, e a Gasperini non mancherà la volontà per mettere sotto torchio i suoi ragazzi. In pochi mesi ha già costruito una squadra che sta lì davanti in classifica, che conosce i principi di gioco, e dunque bisogna essere soddisfatti di ciò che finora si è raggiunto. L’importante è non fermarsi e non abbattersi. La strada intrapresa è quella giusta".

 

Leggi anche
Per Inter-Fiorentina tornerà la Curva Nord. “Ecco cosa prevede l’accordo con la...
Inter, a Roma il grande regalo per Chivu. Un numero fotografa la vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA