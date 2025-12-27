Portiere dell’Inter U13: “Julio Cesar il mio idolo. Tifo? Il mio cuore è diviso”

Luca Lozano Castillo è il portiere titolare dell'Inter U13. I nerazzurri in questi giorni sono impegnati nel LaLiga Fc Futures, il torneo di calcio Under-12 più importante al mondo. Per Luca è un ritorno nel suo Paese, infatti da quattro anni vive a Milano. I genitori sono spagnoli ed è stato il lavoro della madre a portarlo in Italia. "La lingua? Molto buona, è facile", dice a Marca. Quando gli chiedono di un idolo, cita una leggenda dell'Inter: "Julio Cesar" .

Hai una squadra del cuore in Spagna? "Il mio cuore è diviso. Tifo per il Real Madrid da quando ero piccolo, e in Italia tifo per l'Inter". Luca è l'unico giocatore spagnolo nelle sei nazionali partecipanti al torneo. Non ha giocato in nessuna accademia giovanile in Spagna. "Ero davvero scarso", scherza.