Rabbia Lazio: “Errori sempre a nostro sfavore, chiediamo rispetto e uniformità di giudizio”

Il club biancoceleste si è lamentato pubblicamente al termine del match pareggiato per 1-1 contro l'Udinese
La Lazio non ci sta. Il club biancoceleste si è lamentato pubblicamente al termine del match contro l'Udinese, pareggiato per 1-1 dopo un gol convalidato al termine di una lunga revisione al Var che ha lasciato parecchi dubbi.

Così la società capitolina sui propri canali ufficiali:

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull'equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l'impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto.

