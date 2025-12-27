La Lazio non ci sta. Il club biancoceleste si è lamentato pubblicamente al termine del match contro l'Udinese , pareggiato per 1-1 dopo un gol convalidato al termine di una lunga revisione al Var che ha lasciato parecchi dubbi.

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull'equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l'impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto.