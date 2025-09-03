Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha detto la sua sulla sessione di mercato che si è appena conclusa

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha detto la sua sulla sessione di mercato che si è appena conclusa. "Il voto al mercato si deve dare alla fine, non all'inizio. Il Napoli è forte, dietro vedo diverse squadre. Conosco Gasperini e credo che possa fare bene con questa Roma. E ci metto l'Inter poi".

E la Juventus non è davanti alla Roma?

"La Juve l'anno scorso è arrivata quarta nonostante i problemi di Vlahovic, dell'allenatore e non solo. Quest'anno sicuramente parte da una base migliore, potrebbe essere una bella sorpresa perché ha una rosa abbastanza competitiva. A parte i colpi di mercato, il ritorno di Bremer è un grande acquisto, visto che lo scorso anno si è fatto male quasi subito".